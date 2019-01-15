Настасья Самбурская готовится выступить с первым сольным концертом

Своим первые шаги в карьере певицы Настасья Самбурская совершает уже давно, и теперь звезда решила выйти на новый уровень. В частности, знаменитость готовит для поклонников своего творчества сольный концерт, а вот стиль для себя теледива выбрала достаточно необычный. В новом видео на своей странице в Instagram Самбурская исполняет одну из песен авторства Александра Вертинского, заявив, что она тоже войдет в ее выступление.Как предполагается, концерт Настасьи Самбурской состоится в Москве уже 26 января, желающие послушать звезду “Универа. Новая общага” могут посетить клуб “Соло”. По словам самой певицы, она представит на суд фанатам композиции 1920-40-х годов, а также более современные синглы, которые будут адаптированы под то время. Поклонники в комментариях признались, что с нетерпением ждут мероприятия.