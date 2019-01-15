Учёные обнаружили негативное влияние пищевых добавок и витаминов на здоровье человека





Как считают учёные Канады и США, в профилактике хронических болезней пищевые добавки играют незначительную, а иногда и усугубляющую роль. Исследование в Дании затронуло диабетиков и жителей регионов с общим недостатком селена в рационе. Добровольцы начали потреблять данное вещество в виде капсул, однако позитивного эффекта курс фактически не дал.В профилактике таких заболеваний, как диабет, витамины и добавки значительно уступают прочим мерам. Так, чтобы добиться положительного результата, эксперты советуют изменить рацион питания в целом, отказаться от вредных привычек, начать заниматься спортом, избегать стресса и следить за режимом сна.Другой эксперимент в США выявил, что при нормальном содержании селена в продуктах дополнительный его приём может вызвать диабет второго типа. Потребление вещества различное для тех или иных стран, в которых люди едят определённую растительную пищу. Для имеющих дефицит селена и прочих питательных компонентов лиц медики советуют общие диетические добавки.