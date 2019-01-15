АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Учёные обнаружили негативное влияние пищевых добавок и витаминов на здоровье человека

Учёные обнаружили негативное влияние пищевых добавок и витаминов на здоровье человека. Повышенная доза селена в организме связана с риском сахарного диабета.
Учёные обнаружили негативное влияние пищевых добавок и витаминов на здоровье человека

Как считают учёные Канады и США, в профилактике хронических болезней пищевые добавки играют незначительную, а иногда и усугубляющую роль. Исследование в Дании затронуло диабетиков и жителей регионов с общим недостатком селена в рационе. Добровольцы начали потреблять данное вещество в виде капсул, однако позитивного эффекта курс фактически не дал.

В профилактике таких заболеваний, как диабет, витамины и добавки значительно уступают прочим мерам. Так, чтобы добиться положительного результата, эксперты советуют изменить рацион питания в целом, отказаться от вредных привычек, начать заниматься спортом, избегать стресса и следить за режимом сна.

Другой эксперимент в США выявил, что при нормальном содержании селена в продуктах дополнительный его приём может вызвать диабет второго типа. Потребление вещества различное для тех или иных стран, в которых люди едят определённую растительную пищу. Для имеющих дефицит селена и прочих питательных компонентов лиц медики советуют общие диетические добавки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Ученые нашли доказательства реального
Спасающийся с уплывающей льдины пингвин
На автошоу в Детройте дебютировал
Физическая активность снижает
Друг Виктора Цоя Антон Галин считает,
Астрономы назвали галактику M89 в форме
Настасья Самбурская готовится выступить
Учёные обнаружили негативное влияние
Китай провел на Луне первый в истории
В Детройте дебютировал новый Ford
Американцы зафиксировали на камеру
В Интернете появились подтверждения
Александра Черно зовет в "Дом-2" своих
Twitter рассказал о функциях
Павел Воля сравнил себя с «торгашом с
Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах
Младшей сестре Ольги Бузовой Анне
На юге Гренландии обнаружен загадочный
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих
Просмотреть все новости