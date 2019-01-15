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В Детройте дебютировал новый Ford Mustang Shelby GT500

В рамках автошоу в Детройте в официальном порядке дебютировал новый Ford Mustang Shelby GT500. Для американского бренда эта модель окажется наиболее мощной среди серийных.
В Детройте дебютировал новый Ford Mustang Shelby GT500

Под капотом Ford Mustang Shelby GT500 разместился компрессорный V8 5.2, способный генерировать в сумме порядка 700 лошадиных сил. Отчасти добиться такой мощности удалось и благодаря компрессору Roots. Инженеры бренда для купе создали особенный алюминиевый блок мотора с увеличенными протоками охлаждающей жидкости и масла, кроме того, были усилены шатуны. Впервые на Mustang бренд из США использовал роботизированную трансмиссию, речь идет о семиступенчатом Tremec с двумя сцеплениями.

Водитель на Ford Mustang Shelby GT500 может испробовать пять режимов управления. Автомобиль получил как внешние трансформации, так и внутренние изменения, которые порадуют любителей мощных авто. О стоимости нового транспорта сведений пока не поступало.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:55

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