В Детройте дебютировал новый Ford Mustang Shelby GT500





Под капотом Ford Mustang Shelby GT500 разместился компрессорный V8 5.2, способный генерировать в сумме порядка 700 лошадиных сил. Отчасти добиться такой мощности удалось и благодаря компрессору Roots. Инженеры бренда для купе создали особенный алюминиевый блок мотора с увеличенными протоками охлаждающей жидкости и масла, кроме того, были усилены шатуны. Впервые на Mustang бренд из США использовал роботизированную трансмиссию, речь идет о семиступенчатом Tremec с двумя сцеплениями.Водитель на Ford Mustang Shelby GT500 может испробовать пять режимов управления. Автомобиль получил как внешние трансформации, так и внутренние изменения, которые порадуют любителей мощных авто. О стоимости нового транспорта сведений пока не поступало.