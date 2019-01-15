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Астрономы назвали галактику M89 в форме идеальной сферы самой уникальной

Обнаруженная астрономом XVIII века уникальная галактика имеет необычную форму идеальной сферы. По мнению ученых, в центре астрономического объекта, получившего название Messier 89 (M89), находится сверхмассивная черная дыра, которая придает галактике сферическую форму.
Астрономы назвали галактику M89 в форме идеальной сферы самой уникальной

Первооткрывателем галактики M89, входящей в Скопление Девы, является Шарль Мессье. Изначально он принял объект за комету Галлея, этому способствовала ее идеальная сферическая форма, из-за чего действительно складывается впечатление, что это не галактика, а иное небесное тело. Однако при детальном рассмотрении оказалось, что удивительный объект является галактикой, она стала 110 объектом, внесенным в каталог астронома.

Астрофизики не могут определенно сказать, почему эллиптическая галактика M89 имеет форму идеальной сферы. Возможны два варианта. Либо в центре Messier 89 находится сверхмассивная черная дыра, либо ранее галактика являлась одним огромным квазаром (галактическим ядром). Не исключено, что форму сферы M89 приняла в результате объединения с карликовыми галактиками, поэтому в недавнем прошлом она могла выглядеть иначе.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:15

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