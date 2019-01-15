Младшей сестре Ольги Бузовой Анне захотелось стать частью стаи дельфинов

«..Сегодня захотелось быть частью их стаи..», - заявила младшая сестра Ольги Бузовой.

«Анна, ты невероятной красоты девушка! На тебя невозможно насмотреться! Очень милая, нежная и добрая! Это у вас с Ольгой, наверное, в крови..», - пишут в Сети.



Всем известно, что на данный момент сестрички Бузовы вместе отдыхают на Мальдивах, где они планируют провести целую неделю. Если судить по фотографиям, видеозаписям и Stories телезнаменитостей, то их отдых проходит на «ура».Несмотря на то, что новоиспеченная артистка куда больше выкладывает в личном микроблоге новых публикаций, ее младшая сестра старается не отставать от своей родственницы. Каждый день Анна спешит выложить у себя на страничке в Instagram свежий снимок или Stories, многие из которых спешат по достоинству оценить интернет-пользователи.К примеру, вчера Бузова-младшая опубликовала запись, на котором запечатлена стая дельфинов, которых девушка назвала «уникальными существами». По словам Анны, она считает морских особей очень «музыкальными» и «грациозными», а также точно знает, что они дарят друг другу различные подарки.Нужно сказать, что за сутки новую видеозапись Анны посмотрели почти 500 тысяч раз, а сам ролик набрал 65 тысяч лайков и огромное количество приятных комментариев, в которых читатели поспешили умилиться красотой Бузовой-младшей.