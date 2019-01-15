Младшей сестре Ольги Бузовой Анне захотелось стать частью стаи дельфинов
Анна Бузова призналась поклонникам, что даже расплакалась от счастья, когда увидела морских обитателей глубин.
Всем известно, что на данный момент сестрички Бузовы вместе отдыхают на Мальдивах, где они планируют провести целую неделю. Если судить по фотографиям, видеозаписям и Stories телезнаменитостей, то их отдых проходит на «ура».
Несмотря на то, что новоиспеченная артистка куда больше выкладывает в личном микроблоге новых публикаций, ее младшая сестра старается не отставать от своей родственницы. Каждый день Анна спешит выложить у себя на страничке в Instagram свежий снимок или Stories, многие из которых спешат по достоинству оценить интернет-пользователи.
К примеру, вчера Бузова-младшая опубликовала запись, на котором запечатлена стая дельфинов, которых девушка назвала «уникальными существами». По словам Анны, она считает морских особей очень «музыкальными» и «грациозными», а также точно знает, что они дарят друг другу различные подарки.
Нужно сказать, что за сутки новую видеозапись Анны посмотрели почти 500 тысяч раз, а сам ролик набрал 65 тысяч лайков и огромное количество приятных комментариев, в которых читатели поспешили умилиться красотой Бузовой-младшей.
Всем известно, что на данный момент сестрички Бузовы вместе отдыхают на Мальдивах, где они планируют провести целую неделю. Если судить по фотографиям, видеозаписям и Stories телезнаменитостей, то их отдых проходит на «ура».
Несмотря на то, что новоиспеченная артистка куда больше выкладывает в личном микроблоге новых публикаций, ее младшая сестра старается не отставать от своей родственницы. Каждый день Анна спешит выложить у себя на страничке в Instagram свежий снимок или Stories, многие из которых спешат по достоинству оценить интернет-пользователи.
К примеру, вчера Бузова-младшая опубликовала запись, на котором запечатлена стая дельфинов, которых девушка назвала «уникальными существами». По словам Анны, она считает морских особей очень «музыкальными» и «грациозными», а также точно знает, что они дарят друг другу различные подарки.
«..Сегодня захотелось быть частью их стаи..», - заявила младшая сестра Ольги Бузовой.
Нужно сказать, что за сутки новую видеозапись Анны посмотрели почти 500 тысяч раз, а сам ролик набрал 65 тысяч лайков и огромное количество приятных комментариев, в которых читатели поспешили умилиться красотой Бузовой-младшей.
«Анна, ты невероятной красоты девушка! На тебя невозможно насмотреться! Очень милая, нежная и добрая! Это у вас с Ольгой, наверное, в крови..», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32