Американцы зафиксировали на камеру появление НЛО возле загадочной "Зоны 51"





Местные жители рассказали, что ехали среди пустыни и решили остановиться и проверить, как работает радиоуправляемый мультикоптер с видеокамерой. Их целью не была слежка за объектами "Зоны 51". Около получаса Чортэк и Чаппи испытывали устройство, затем продолжили поездку, не обнаружив ничего загадочного.Неопознанный летающий объект американцы заметили лишь на второй день. На ролике светлый предмет, напоминающий бумеранг или выпуклый диск, после совершения резкого маневра быстро полетел в сторону квадрокоптера и исчез позади него. Это длилось несколько секунд.[center][/center]Очевидцы полагают, что это было устройство инопланетян. Ролик появился в Сети и пользователи глобальной паутины мгновенно начали обсуждать увиденное. Скептики полагают, что дрон запечатлел птицу, насекомое или ещё что-то в этом роде. Но большинство юзеров верят: на видео - аппарат гуманоидов, которым приходится следить за американской авиабазой "Зоной 51".