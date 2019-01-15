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Twitter рассказал о функциях готовящегося обновления

Социальная сеть Twitter, которая предназначена для мгновенного обмена сообщениями, приступила к подготовке обновления. Разработчики рассказали о самых ожидаемых функциях нового пакета данных.
Twitter рассказал о функциях готовящегося обновления

Заметим, что бета-версию платформы сотрудники Twitter уже запустили в Сеть. Однако не исключается, что она подвергнется некоторым изменениям и доработкам.

На данный момент в списке обновленных функций социальной сети числится появление «веток беседы». Они будут выделены цветом, это приведет к лучшему восприятию пользователями. Под этим подразумевается определенная запись, а также ответы на нее и упоминания. Разработчики внесли предложение: важные ответы выделять дополнительно, и контролировать все «ветки» с помощью алгоритмической ленты. Одним словом, подписчики по умолчанию будут иметь возможность видеть только отдельные твиты. Еще одним нововведением станет исчезновение из ленты лайков, а также кнопок для ретвитов и ответов. Однако, совершать и просматривать все данные действия будет возможно благодаря нажатию на саму запись.

На сегодняшний день проходит тестирование таких функций, как закрепление и отображение твитов в лентах пользователей на первом месте. Твиты-статусы получат геолокацию и аналогичные с Facebook действия и настройки. Сотрудники Twitter подчеркнули, что разработанные обновления направлены на новых подписчиков, которые сталкиваются со сложностями в использовании сервиса.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:48

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