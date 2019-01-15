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Павел Воля сравнил себя с «торгашом с Лужников»

На странице своего Instagram Павел Воля показал фанатам фотографию с отдыха на Мальдивах. В новой публикации знаменитость сравнил себя с «торгашом с Лужников».

Павел Воля сравнил себя с «торгашом с Лужников»

На данный момент Павел Воля вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах. При этом знаменитый юморист не забывает делиться с поклонниками новыми фото и видео. Несколько часов назад на странице Павла Воли в социальной сети Instagram появился новый пост. На снимке юморист запечатлен в белой рубашке с коротким рукавом. В комментарии к публикации он коротко написал: "Торгаш с Лужников. Спекулянт. Валютчик".

Павел Воля сравнил себя с «торгашом с Лужников»

Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они начали писать: "На фоне явно не Лужники)", "Супер, и не скажешь, что торгаш)", "Павел, вы настоящий спекулянт, валютчик и перчик)", "Гламурный торгаш)", "О фото просто класс, вы такой стильный", "Павел, вы как всегда, просто прелесть". За весьма короткий промежуток времени новая публикация Павла Воли собрала 155 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:40

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