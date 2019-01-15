Павел Воля сравнил себя с «торгашом с Лужников»
На странице своего Instagram Павел Воля показал фанатам фотографию с отдыха на Мальдивах. В новой публикации знаменитость сравнил себя с «торгашом с Лужников».
На данный момент Павел Воля вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах. При этом знаменитый юморист не забывает делиться с поклонниками новыми фото и видео. Несколько часов назад на странице Павла Воли в социальной сети Instagram появился новый пост. На снимке юморист запечатлен в белой рубашке с коротким рукавом. В комментарии к публикации он коротко написал: "Торгаш с Лужников. Спекулянт. Валютчик".
Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они начали писать: "На фоне явно не Лужники)", "Супер, и не скажешь, что торгаш)", "Павел, вы настоящий спекулянт, валютчик и перчик)", "Гламурный торгаш)", "О фото просто класс, вы такой стильный", "Павел, вы как всегда, просто прелесть". За весьма короткий промежуток времени новая публикация Павла Воли собрала 155 тысяч лайков.
На данный момент Павел Воля вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах. При этом знаменитый юморист не забывает делиться с поклонниками новыми фото и видео. Несколько часов назад на странице Павла Воли в социальной сети Instagram появился новый пост. На снимке юморист запечатлен в белой рубашке с коротким рукавом. В комментарии к публикации он коротко написал: "Торгаш с Лужников. Спекулянт. Валютчик".
Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они начали писать: "На фоне явно не Лужники)", "Супер, и не скажешь, что торгаш)", "Павел, вы настоящий спекулянт, валютчик и перчик)", "Гламурный торгаш)", "О фото просто класс, вы такой стильный", "Павел, вы как всегда, просто прелесть". За весьма короткий промежуток времени новая публикация Павла Воли собрала 155 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:40