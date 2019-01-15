Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах Светлана Лобода пожаловалась на усталость

На Мальдивах Светлана Лобода провела почти две недели, после чего приехала в Москву и почти сразу отправилась на репетиции своего масштабного шоу, пройдет которое в столице РФ. Последующие дни для певицы окажутся напряженными и загруженными. На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок из танцевального зала, где утомленная артистка позирует практически без макияжа, выбрав спортивный наряд для удобных занятий. “Светик устала”, — резюмировала автор публикации.В период с 17 по 20 января в стенах Crocus City Hall Светлана Лобода представит аудитории свою программу Super Star. Между тем, после возвращения в РФ в аэропорту Шереметьево певица устроила скандал. Причиной тому стало то, что артистку не встретили, хотя она и оплатила наиболее дорогостоящую услугу VIP-терминала.