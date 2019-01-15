На юге Гренландии обнаружен загадочный треугольник





По словам авторов находки, создается впечатление, что кто-то с определенной целью пробивал в этой зоне Гренландии каналы, которые вместе образовывают треугольник. Также протяженность каждой из сторон может достигать порядка 10 км. Со стороны конспирологов прозвучало немало гипотез, например, что много лет назад в этой зоне приземлился НЛО. Также существуют версии, что причастность к появлению треугольника могут иметь представители древних цивилизаций.В Сети развернулись споры относительно того, имеет ли загадочный треугольник природное происхождение, либо имело место стороннее воздействие. Эксперты аномальную зону не комментируют, а находки “сетевых конспирологов”, как правило, так и остаются без внимания со стороны научного мира.