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На юге Гренландии обнаружен загадочный треугольник

В южной части Гренландии обнаружен загадочный треугольник. Соответствующая находка сделана накануне конспирологами в процессе изучения спутниковых фото.
На юге Гренландии обнаружен загадочный треугольник

По словам авторов находки, создается впечатление, что кто-то с определенной целью пробивал в этой зоне Гренландии каналы, которые вместе образовывают треугольник. Также протяженность каждой из сторон может достигать порядка 10 км. Со стороны конспирологов прозвучало немало гипотез, например, что много лет назад в этой зоне приземлился НЛО. Также существуют версии, что причастность к появлению треугольника могут иметь представители древних цивилизаций.

В Сети развернулись споры относительно того, имеет ли загадочный треугольник природное происхождение, либо имело место стороннее воздействие. Эксперты аномальную зону не комментируют, а находки “сетевых конспирологов”, как правило, так и остаются без внимания со стороны научного мира.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:28

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