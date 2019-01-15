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Ростовчанка впала в кому из-за несвежих новогодних салатов

Ростовчанка впала в кому из-за несвежих новогодних салатов, которые поела после праздника. Пострадавшая лежит под капельницей вследствие инфекционного шока.
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих новогодних салатов

В Ростове-на-Дону жительница дома №78/3 по Немировича-Данченко поступила в реанимационное отделение больницы БСМП, поев новогодних салатов. Как рассказывают родственники пострадавшей, которые вызвали ей скорую помощь, сразу после еды она пожаловалась на плохое самочувствие. Вскоре 42-летняя ростовчанка лишилась сознания и не пришла в себя даже в медучреждении.

С инфекционно-токсическим шоком женщину определили в реанимацию. На данный момент больная лежит под капельницей и до сих пор не очнулась от комы. Врачи борются за жизнь пациентки.

Напомним, что Роспотребнадзор перед Новым годом рекомендовал россиянам избавиться от праздничных салатов сразу после застолья, а не держать их в холодильнике длительное время. Такое несоблюдение сроков хранения ведёт к отравлениям, поскольку в продуктах появляются вредные микроорганизмы, вирусы и токсины.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:23

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