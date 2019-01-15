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Анастасия Волочкова показала снимок с Николаем Басковым на Мальдивах

Российская балерина Анастасия Волочкова на днях показала в личном блоге Instagram трогательный снимок с Николаем Басковым на Мальдивах. Сейчас знаменитость не признается, с кем проводит время в райском уголке, однако тешит себя воспоминаниями о бывшем возлюбленном, известном как "золотой голос России".

Анастасия Волочкова показала снимок с Николаем Басковым на Мальдивах

Прима по давно сложившейся традиции проводит январские каникулы на Мальдивских островах. Известно, что Анастасия Волочкова наслаждается экзотическим отдыхом не одна, но личность таинственного поклонника пока не открывает. Тем не менее, это не мешает звезде отечественного шоу-бизнеса вспоминать о экс-избраннике Николае Баскове. Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фото, где запечатлена в объятиях популярного исполнителя и подписала кадр так: "А вот и Мальдивы с Колей".

Публикация бывшей артистки Большого театра вызвала неоднозначную реакцию подписчиков: "Ностальгия", "15 лет тому назад", "Хорошая пара", "Тут Коля ещё без пластики, со своими щёчками. Красивая пара была бы", "Наверное, нынешнему горячо любимому очень приятны такие воспоминания", "С Николаем вы шикарно смотритесь!", "Ностальгия у Настеньки", "Коля, теперь женись", "Это старое фото", "Не надо мужику жизнь портить", "Осталось жить воспоминаниями".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:14

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