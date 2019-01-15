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Эмма Малинина появилась на публике без макияжа

Супруга Александра Малинина Эмма Малинина появилась на публике без макияжа. Она решила последовать примеру ряда отечественных звезд, в числе которых Светлана Бондарчук, а также Юлия Высоцкая.
Эмма Малинина появилась на публике без макияжа

Несмотря на то, что Эмме Малининой 56 лет, она старается сохранять свою красоту, не боясь демонстрировать ее в натуральном виде. Отчасти это новый “тренд” среди знаменитостей, которые в повседневной жизни стараются обходиться без макияжа. Накануне супруга Александра Малинина была замечена в ресторане без привычного “грима”, скрыв часть лица за распущенными локонами. Свой образ избранница известного певца дополнила беретом.

В свой адрес от поклонников Эмма Малинина получила массу приятных отзывов. Многие восхитились тем, насколько хорошо выглядит 56-летняя супруга отечественного артиста. Несмотря на наличие двух взрослых детей, Александру Малинину и его жене удается сохранять в отношениях гармонию и взаимопонимание.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:09

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