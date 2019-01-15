Эмма Малинина появилась на публике без макияжа

Несмотря на то, что Эмме Малининой 56 лет, она старается сохранять свою красоту, не боясь демонстрировать ее в натуральном виде. Отчасти это новый “тренд” среди знаменитостей, которые в повседневной жизни стараются обходиться без макияжа. Накануне супруга Александра Малинина была замечена в ресторане без привычного “грима”, скрыв часть лица за распущенными локонами. Свой образ избранница известного певца дополнила беретом.В свой адрес от поклонников Эмма Малинина получила массу приятных отзывов. Многие восхитились тем, насколько хорошо выглядит 56-летняя супруга отечественного артиста. Несмотря на наличие двух взрослых детей, Александру Малинину и его жене удается сохранять в отношениях гармонию и взаимопонимание.