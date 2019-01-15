Президент Сербии назвал отношения с Россией и Путиным важными для обеих стран





Наиболее важными для сербов являются отношения с Россией в энергетической области. Как отметил сам Вучич, Россия продает им газ по самым низким ценам, но западные партнеры регулярно напоминают, что брать ресурсы необходимо в Трансадриатическом газопроводе (TAP) или в Трансанатолийском газопроводе (TANAP). Хотя эти газопроводы не смогут удовлетворить нужды Сербии, о чем неоднократно заявлял лидер Азербайджана Ильхам Алиев.В целом президент Сербии доволен тем, как складываются отношения с Россией, Владимира Путина Александр Вучич назвал рациональным и серьезным человеком, которого сильно мифологизируют. Сербский лидер отметил, что 14 или 15 раз бывал у него дома, где обычно царила неформальная обстановка, а протоколы встречи нарушились. Предыдущая встреча Александра Вучича и Владимира Путина состоялась в столице России 2 октября 2018 года. С новым визитом президент РФ должен посетить Белград 17 января.