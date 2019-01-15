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Президент Сербии назвал отношения с Россией и Путиным важными для обеих стран

Президент Сербии Александр Вучич полагает, что сотрудничество с Россией является важным для будущего Москвы и Белграда. В ходе нового визита Владимира Путина в Сербию, который должен состояться 17 января, ожидается, что страны подпишут 21 соглашение в сферах энергетики, транспорта и цифровой экономики.
Президент Сербии назвал отношения с Россией и Путиным важными для обеих стран

Наиболее важными для сербов являются отношения с Россией в энергетической области. Как отметил сам Вучич, Россия продает им газ по самым низким ценам, но западные партнеры регулярно напоминают, что брать ресурсы необходимо в Трансадриатическом газопроводе (TAP) или в Трансанатолийском газопроводе (TANAP). Хотя эти газопроводы не смогут удовлетворить нужды Сербии, о чем неоднократно заявлял лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

В целом президент Сербии доволен тем, как складываются отношения с Россией, Владимира Путина Александр Вучич назвал рациональным и серьезным человеком, которого сильно мифологизируют. Сербский лидер отметил, что 14 или 15 раз бывал у него дома, где обычно царила неформальная обстановка, а протоколы встречи нарушились. Предыдущая встреча Александра Вучича и Владимира Путина состоялась в столице России 2 октября 2018 года. С новым визитом президент РФ должен посетить Белград 17 января.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:03

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