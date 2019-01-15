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Дмитрий Певцов высказался об умершем режиссере Евгении Радомысленском

Дмитрий Певцов трогательно высказался об ушедшем из жизни в 83-летнем возрасте режиссере Евгении Радомысленском. Деятель многое сделал как для самого актера, так и для его супруги Ольги Дроздовой.
Дмитрий Певцов высказался об умершем режиссере Евгении Радомысленском

Смерть настигла Евгения Радомысленского не так давно в Москве, и в это время Дмитрий Певцов с гастролями находился в Тамбове. Актер признался, что для него и Ольги Дроздовой кончина артиста стала серьезной утратой. Он отметил, что несколько лет назад режиссер достаточно тепло принял супругов в своей коллектив, относился к ним терпеливо и с пониманием, даже когда они решались на новации. Кроме того, Радомысленский щедро делился с коллегами своим многолетним педагогическим опытом, радуясь их успехам.

Покойного деятеля Дмитрий Певцов поблагодарил за его внимание, искренность и добрые советы. Актер сожалеет, что мало времени проводил с Радомысленским, считая, что вместе с ним ушел и значительный опыт, важный для коллег артиста. Смерть настигла режиссера в ночь на 13 января.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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