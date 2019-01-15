АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Упавший с неба загадочный объект осушил водоём в США

Упавший с неба загадочный объект осушил водоём на жилом участке в США. Предполагается, что вода испарилась благодаря раскалённому метеориту или карстовой воронке.
Упавший с неба загадочный объект осушил водоём в США

В городе Льюисберг американского штата Теннесси местная жительница, владеющая участком земли с небольшим прудом, сообщила, что её водоём полностью высох за одну ночь. Хозяйка дома является пенсионеркой, семья которой приобрела недвижимость больше 100 лет назад. За все годы пруд ни разу не пересыхал, тем не менее, однажды утром на прогулке с собакой женщина увидела, что вода исчезла.

Обратившись в полицию, американка рассказала, что ночью слышала громкий всплеск. Тогда ей показалось, будто в водоём погрузился корабль пришельцев.

Однако вместо него на дне пруда обнаружили небольшую, но очень глубокую яму, уходящую в недра земли. Предположительно, вода стекла именно туда, либо испарилась от жара метеорита, который и оставил круглое отверстие.

С неба также мог упасть кусок льда или космический мусор. Некоторым очевидцам дыра в земле напомнила карстовую воронку. Уфологи же считают, что воду из пруда выкачали инопланетяне для собственных нужд.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китай провел на Луне первый в истории
В Детройте дебютировал новый Ford
Американцы зафиксировали на камеру
В Интернете появились подтверждения
Александра Черно зовет в "Дом-2" своих
Twitter рассказал о функциях
Павел Воля сравнил себя с «торгашом с
Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах
Младшей сестре Ольги Бузовой Анне
На юге Гренландии обнаружен загадочный
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих
Анастасия Волочкова показала снимок с
Эмма Малинина появилась на публике без
Президент Сербии назвал отношения с
Дмитрий Певцов высказался об умершем
Упавший с неба загадочный объект осушил
Нижний Новгород назван лучшим по
Анна Семенович призналась, что моет
Анита Цой ответила на критику хейтеров
Недалеко от Солнца ученые обнаружили
Силуанова удивила неожиданная реакция
Экс-участница “Ранеток” Евгения
Мария Максакова поздравила поклонников
Учёные: Недостаток сна ведет к
Александр Дьяченко рассказал, как его
Иосиф Пригожин поздравил дочь Елизавету
Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан
Пользователи Сети отметили пять фильмов
Во время отдыха на Багамах певицу Ханну
Егор Крид посвятил новую песню Игорю
Просмотреть все новости