Упавший с неба загадочный объект осушил водоём в США





В городе Льюисберг американского штата Теннесси местная жительница, владеющая участком земли с небольшим прудом, сообщила, что её водоём полностью высох за одну ночь. Хозяйка дома является пенсионеркой, семья которой приобрела недвижимость больше 100 лет назад. За все годы пруд ни разу не пересыхал, тем не менее, однажды утром на прогулке с собакой женщина увидела, что вода исчезла.Обратившись в полицию, американка рассказала, что ночью слышала громкий всплеск. Тогда ей показалось, будто в водоём погрузился корабль пришельцев.Однако вместо него на дне пруда обнаружили небольшую, но очень глубокую яму, уходящую в недра земли. Предположительно, вода стекла именно туда, либо испарилась от жара метеорита, который и оставил круглое отверстие.С неба также мог упасть кусок льда или космический мусор. Некоторым очевидцам дыра в земле напомнила карстовую воронку. Уфологи же считают, что воду из пруда выкачали инопланетяне для собственных нужд.