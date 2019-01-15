Нижний Новгород назван лучшим по качеству жизни городом в России
Глобальная база данных Numbeo провела исследование, по результатам которого смогла определить самые лучшие по качеству жизни города мира. В России таковым стал Нижний Новгород.
Сотрудники исследовательского сервиса Numbeo составили рейтинг самых комфортных для проживания городов. Список состоит из 226-ти мест. Нижний Новгород занял 109-ю ступень. Он считается самым благоустроенным для населения российским городом. Также в рейтинге отмечены Санкт-Петербург, который получил 182 место, Москва – 191-е, Екатеринбург - занявший 199-ю ступень, и Новосибирск с результатом - 206-е место.
Первая позиция списка самых лучших для жизни населенных пунктов досталась столице Австралийского Союза городу Канберра. За ним следует Эйндховен – провинция южной части Нидерландов. Лидерскую тройку закрывает американский город Роли.
Напомним, что в конце осени прошлого года благодаря данным Федеральной службы государственной статистики и проведенным социологическим исследования, Нижний Новгород не попал даже в десятку российских городов, которые имеют самое высокое качество жизни населения.
Сотрудники исследовательского сервиса Numbeo составили рейтинг самых комфортных для проживания городов. Список состоит из 226-ти мест. Нижний Новгород занял 109-ю ступень. Он считается самым благоустроенным для населения российским городом. Также в рейтинге отмечены Санкт-Петербург, который получил 182 место, Москва – 191-е, Екатеринбург - занявший 199-ю ступень, и Новосибирск с результатом - 206-е место.
Первая позиция списка самых лучших для жизни населенных пунктов досталась столице Австралийского Союза городу Канберра. За ним следует Эйндховен – провинция южной части Нидерландов. Лидерскую тройку закрывает американский город Роли.
Напомним, что в конце осени прошлого года благодаря данным Федеральной службы государственной статистики и проведенным социологическим исследования, Нижний Новгород не попал даже в десятку российских городов, которые имеют самое высокое качество жизни населения.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:52