Нижний Новгород назван лучшим по качеству жизни городом в России





Сотрудники исследовательского сервиса Numbeo составили рейтинг самых комфортных для проживания городов. Список состоит из 226-ти мест. Нижний Новгород занял 109-ю ступень. Он считается самым благоустроенным для населения российским городом. Также в рейтинге отмечены Санкт-Петербург, который получил 182 место, Москва – 191-е, Екатеринбург - занявший 199-ю ступень, и Новосибирск с результатом - 206-е место.Первая позиция списка самых лучших для жизни населенных пунктов досталась столице Австралийского Союза городу Канберра. За ним следует Эйндховен – провинция южной части Нидерландов. Лидерскую тройку закрывает американский город Роли.Напомним, что в конце осени прошлого года благодаря данным Федеральной службы государственной статистики и проведенным социологическим исследования, Нижний Новгород не попал даже в десятку российских городов, которые имеют самое высокое качество жизни населения.