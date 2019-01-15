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Анна Семенович призналась, что моет посуду вручную

Певица Анна Семенович откровенно призналась поклонникам, что вручную моет посуду, не используя для этих целей посудомоечную машину. Соответствующее заявление артистки прозвучало во время общения с прессой.
Анна Семенович призналась, что моет посуду вручную

По утверждениям Анны Семенович, несмотря на популярность посудомоечных машин, она такой техникой у себя дома не пользуется. Знаменитость просто надевает перчатки и начинает избавляться от грязной посуды вручную. Такой процесс экс-солистка группы “Блестящие” находит весьма сексуальным, к тому же, во время него артистке удается погружаться в медитацию, благодаря чему Семенович проще концентрироваться на главном.

Любимым для себя блюдом певица называет жареную картошку, и родители специально по случаю приезда звездной дочери готовят для нее целую сковороду такого угощения. Однако после таких перекусов избавляться от лишних калорий звезда вынуждена в спортзале. Воздержаться Анна Семенович не может даже несмотря на то, что достаточно быстро набирает лишние кг.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:44

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