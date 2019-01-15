Анна Семенович призналась, что моет посуду вручную

По утверждениям Анны Семенович, несмотря на популярность посудомоечных машин, она такой техникой у себя дома не пользуется. Знаменитость просто надевает перчатки и начинает избавляться от грязной посуды вручную. Такой процесс экс-солистка группы “Блестящие” находит весьма сексуальным, к тому же, во время него артистке удается погружаться в медитацию, благодаря чему Семенович проще концентрироваться на главном.Любимым для себя блюдом певица называет жареную картошку, и родители специально по случаю приезда звездной дочери готовят для нее целую сковороду такого угощения. Однако после таких перекусов избавляться от лишних калорий звезда вынуждена в спортзале. Воздержаться Анна Семенович не может даже несмотря на то, что достаточно быстро набирает лишние кг.