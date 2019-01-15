Анита Цой ответила на критику хейтеров в адрес своей фигуры

На новом снимке Анита Цой в закрытом купальнике позирует на фоне бассейна, демонстрируя собственное тело. Обращаясь к подписчикам, певица отметила, что многие уже успели заметить ее округлившиеся формы. Сама артистка не отрицает, что несколько набрала в весе, но в то же время считает, что это только придало ей женственности и привлекательности. Себя Цой сравнила со “сдобной и вкусной булочкой”, признавшись, что готова съесть себя саму. Звезда убеждена, что ее формы ей подходят, и не стоит пытаться вписать всех в единые стандарты красоты.В комментариях мнения пользователей относительно фигуры Аниты Цой разделились. Некоторые уверены, что певица выглядит прекрасно, и ей не стоит обращать внимания на недоброжелателей, другие же считают, что артистке не следует снова возвращаться к пышной фигуре.