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Анита Цой ответила на критику хейтеров в адрес своей фигуры

Анита Цой решила ответить хейтерам, которые нелицеприятно высказывались в адрес фигуры знаменитости. На новом снимке теледива показала себя в бикини.
Анита Цой ответила на критику хейтеров в адрес своей фигуры

На новом снимке Анита Цой в закрытом купальнике позирует на фоне бассейна, демонстрируя собственное тело. Обращаясь к подписчикам, певица отметила, что многие уже успели заметить ее округлившиеся формы. Сама артистка не отрицает, что несколько набрала в весе, но в то же время считает, что это только придало ей женственности и привлекательности. Себя Цой сравнила со “сдобной и вкусной булочкой”, признавшись, что готова съесть себя саму. Звезда убеждена, что ее формы ей подходят, и не стоит пытаться вписать всех в единые стандарты красоты.

В комментариях мнения пользователей относительно фигуры Аниты Цой разделились. Некоторые уверены, что певица выглядит прекрасно, и ей не стоит обращать внимания на недоброжелателей, другие же считают, что артистке не следует снова возвращаться к пышной фигуре.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:38

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