Недалеко от Солнца ученые обнаружили обитаемую Супер-Землю





Внимание астрономов привлекла холодная планета, вращается которая вокруг звезды Барнарда. Объект размещается примерно в шести световых годах от Солнца, что в космических масштабах является небольшой дистанцией. Непосредственно планета имеет название Звезда Барнарда b, находясь к своему светилу несколько ближе, нежели Земля к Солнцу. Однако спутник меньше и холоднее, в связи с чем достаточно габаритная планета получает всего 2,03% от энергии, которая доходит до Земли. На полный оборот вокруг светила Барнарда b тратит около 233 дней.В среднем температурные показатели на поверхности планеты достигают порядка -150 градусов, а исследования указывают в пользу того, что находится она вне пределов “обитаемой зоны”. В то же время некоторые ученые выдвигают гипотезу, что вода на Барнарда b скрывается в недрах, под ледяным покровом. В качестве источника тепла там могут выступать геотермальные процессы.