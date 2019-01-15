Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова может лишиться зрения из-за редкой генной мутации

Евгения Огурцова давно имеет проблемы со зрением, почти ничего не видя левым глазом. За все время экс-звезда “Ранеток” успела побывать во множестве клиник Москвы, пройти десятки обследований и сдать немало анализов, но никто не мог выяснить, в чем дело. После поездки в одну из калужских больниц наконец-то стало ясно, что у певицы атрофия сетчатки, а спровоцировать проблему могла достаточно редкая генная мутация. Пораженная область постепенно разрастается, а Евгения Огурцова опасается, что она затронет и второй глаз, после чего звезда попросту ослепнет. Выявленный у нее недуг не поддается лечению не только в России, но и в других странах мира.Теперь певица регулярно проходит обследования, чтобы медики могли выявить причину мутации. Больше всего Огурцова боится того, что последняя может передаться ее сыну Марку, рожденному в союзе с Павлом Авериным.