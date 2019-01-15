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Мария Максакова поздравила поклонников со Старым Новым годом пикантным видео

Мария Максакова записала необычное видео, где она расхаживает в корсете и поет. Соответствующий ролик оперная дива решила выпустить в честь празднования Старого Нового года, поздравив своих поклонников.
Мария Максакова поздравила поклонников со Старым Новым годом пикантным видео

Видео выполнено в черно-белых тонах, а сама Мария Максакова облачена в достаточно пикантный наряд, включающий корсет. Ее лицо частично скрыто за маскарадной маской. Знаменитость ходит по комнате и поет, пытаясь использовать актерское мастерство для выражения эмоций. Себя звезда назвала “таинственной мисс X”, поздравив пользователей Сети со Старым Новым годом. Исполняет Максакова арию из оперетты “Принцесса цирка”, но в вольном переводе, назвав его “собственным творчеством”.

В конце клипа героиня видео выходит в зал, после чего забирается в трон. Завершается все тем, что Мария Максакова оказывается в кадре крупным планом, ее персонаж спиной стоит к совершенно пустому залу. В комментариях большинство пользователей хвалили талант оперной дивы и ее исполнение, однако не обошлось и без хейтеров, которым показалось, что артикуляция знаменитости несколько не совпадала с записью.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:07

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