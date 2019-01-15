Учёные: Недостаток сна ведет к атеросклерозу





Кардиологи из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований сделали заявление, что нарушение сна ведет к хроническим заболеваниям артерий. Данные выводы стали доступны благодаря результатам проведенного исследования. В эксперименте приняли участие почти 4 тысячи добровольцев, которые полностью уверены в том, что совершенно здоровы.Медики рассказали, что поделили испытуемых на четыре группы. Первая на протяжении семи дней спала меньше шести часов в сутки. Другие участники – около семи часов. Третья группа отдыхала до восьми часов. Четвертая – больше восьми. Проанализировав результаты учёные выяснили, что у добровольцев, которые спали меньше всего времени, риск развития атеросклероза выше на 27 % чем у остальных испытуемых.Кардиолог, проводивший исследование, Хосе Ордовас сообщил, что проведенный эксперимент является первым, который показывает связь сна не только с дееспособностью сердца, но и с развитием заболевания атеросклероз.