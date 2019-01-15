АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Учёные: Недостаток сна ведет к атеросклерозу

Учёные выявили, что короткий и неглубокий сон может привести к такой болезни, как атеросклероз. Информацию опубликовало агентство РИА Новости.
Учёные: Недостаток сна ведет к атеросклерозу

Кардиологи из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований сделали заявление, что нарушение сна ведет к хроническим заболеваниям артерий. Данные выводы стали доступны благодаря результатам проведенного исследования. В эксперименте приняли участие почти 4 тысячи добровольцев, которые полностью уверены в том, что совершенно здоровы.

Медики рассказали, что поделили испытуемых на четыре группы. Первая на протяжении семи дней спала меньше шести часов в сутки. Другие участники – около семи часов. Третья группа отдыхала до восьми часов. Четвертая – больше восьми. Проанализировав результаты учёные выяснили, что у добровольцев, которые спали меньше всего времени, риск развития атеросклероза выше на 27 % чем у остальных испытуемых.
Кардиолог, проводивший исследование, Хосе Ордовас сообщил, что проведенный эксперимент является первым, который показывает связь сна не только с дееспособностью сердца, но и с развитием заболевания атеросклероз.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Силуанова удивила неожиданная реакция
Экс-участница “Ранеток” Евгения
Мария Максакова поздравила поклонников
Учёные: Недостаток сна ведет к
Александр Дьяченко рассказал, как его
Иосиф Пригожин поздравил дочь Елизавету
Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан
Пользователи Сети отметили пять фильмов
Во время отдыха на Багамах певицу Ханну
Егор Крид посвятил новую песню Игорю
Элизабет Херли и Джастин Теру
«Бог ей судья, а не Бузова»:
Надежда Михалкова рассказала в
Любовь Успенская раскрыла тайну своего
Ученые предупредили об опасности опытов
Анастасия Решетова разместила в
Минкультуры РФ: На новогодние праздники
Между Ольгой Бузовой и ее кумиром
Милена Безбородова и Алексей Безус
Обновленная Toyota GR Supra будет
Астроном рассказал, каким окажется
Седан Genesis G70 признан автомобилем
В Samsung назвали стоимость линейки
Ученые обнаружили в музеях новый
В Швейцарии выпустят элитные
Известный мобильный мессенджер Veon
«АвтоВАЗ» представили гоночную версию
HMD Global готовится к запуску продаж
В Дубае открылся ресторан, где
В США успешно испытали паровой
Просмотреть все новости