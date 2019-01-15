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Александр Дьяченко рассказал, как его отец мучился от рака перед смертью

Российский актер Александр Дьяченко признался, что его отец перед смертью испытывал сильные боли и долго мучился от рака. В программе «Судьба человека» артист рассказал, что они не воспользовались медицинской помощью, а прибегли к услугам целителя, что стало роковой ошибкой.
Александр Дьяченко рассказал, как его отец мучился от рака перед смертью

О том, что у отца рак неизлечимой формы Александр Дьяченко узнал второго января после празднования Нового года. Болезнь буквально за полгода «съела» его отца. Организм его был почти полностью разрушен, началась гангрена. Но вместо помощи родственники пытались энергетически очистить его, воспользовавшись услугами целителя, который запрещал пить лекарства. В итоге отец 53-летнего Александра Дьяченко умирал в мучениях.
Актер не любит много рассказывать о своей жизни. Известно, что родители не смогли дать ему хорошего образования, а когда в России актерская карьера не сложилась, он отправился покорять вершины в США, где артист познакомился с будущей женой. С ней он прожил девять лет. Затем с фильмом «Брат 2» Александру Дьяченко пришла всемирная известность. Ему стали чаще поступать предложения о съемках в сериалах или кинокартинах, и он чаще стал ездить домой.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00

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