Иосиф Пригожин поздравил дочь Елизавету с юбилеем





На личной странице в соцсети Иосиф Пригожин разместил фото со своей дочерью, назвав 15 января особенным днем для всей семьи. Девочка появилась на свет во время того, когда продюсер состоял в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой. Пара рассталась, прожив вместе семь лет. Дочь Елизавету Пригожин назвал своим “солнышком”. В этот день, по словам супруга певицы Валерии, у него родилась красивая, умная и добрая наследница, за которую он испытывает гордость. Продюсер заявил, что верит в свою дочь, и уверен, что впереди ее ожидает множество побед.В комментариях фолловеры восхитились тем, насколько тепло Иосиф Пригожин относится к своей дочери. Также многие подписчики присоединились к поздравлениям, начав желать Елизавете множество приятных вещей.