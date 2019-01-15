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Иосиф Пригожин поздравил дочь Елизавету с юбилеем

Отечественный продюсер Иосиф Пригожин поздравил свою дочь Елизавету с юбилеем, разместив соответствующий пост в Instagram. Наследница артиста празднует свое 20-летие.
Иосиф Пригожин поздравил дочь Елизавету с юбилеем

На личной странице в соцсети Иосиф Пригожин разместил фото со своей дочерью, назвав 15 января особенным днем для всей семьи. Девочка появилась на свет во время того, когда продюсер состоял в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой. Пара рассталась, прожив вместе семь лет. Дочь Елизавету Пригожин назвал своим “солнышком”. В этот день, по словам супруга певицы Валерии, у него родилась красивая, умная и добрая наследница, за которую он испытывает гордость. Продюсер заявил, что верит в свою дочь, и уверен, что впереди ее ожидает множество побед.

В комментариях фолловеры восхитились тем, насколько тепло Иосиф Пригожин относится к своей дочери. Также многие подписчики присоединились к поздравлениям, начав желать Елизавете множество приятных вещей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:55

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