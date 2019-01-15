Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан призналась, что мать убеждала ее развестись с мужем





Сейчас семья Луппиан и Боярского считается одной из наиболее крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пара растит двух детей и уже обзавелась четырьмя внуками. Однако были в жизни возлюбленных и не самые приятные периоды. На каком-то этапе значительное число поклонниц музыканта и его увлеченность крепкими напитками едва не повлекли за собой развод. К тому же, к этому призывала дочь и мать Ларисы Луппиан.По утверждениям актрисы, расстаться с Михаилом Боярским ей помешала любовь. По убежденности звезды, лучшим “оружием”, применимым к мужчине, можно считать нежность и ласку. В настоящее время проблем в отношениях у Ларисы Луппиан и ее избранника нет, а большую часть свободного времени супруги предпочитают уделять воспитанию внуков.