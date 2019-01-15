«Бог ей судья, а не Бузова»: Общественник Манукян заступился за беременную Лопыреву





Дело в том, что светская львица якобы отбила своего возлюбленного у подруги и теперь беременна от него. Разумеется, это не могло взбудоражить охочую до сплетен столичную тусовку.Лопыреву стали критиковать, и, конечно, не смог промолчать скандальный ведущий Андрей Малахов, а также не менее скандальная Ольга Бузова.А вот член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе РФ Вадим Манукян заступился за Вику.Общественник отмечает, что выносить чужую личную жизнь на всеобщее обозрение очень неэтично. А осуждать девушку – не меньшее дно, о чём написала в Instagram Бузова.Сам Манукян не собирается давать оценку Лопыревой, но задаётся вопросом."А судьи-то в данной истории кто? Человек, который создает грязные передачи и мадам из "Дома-2", которая вдруг решила, что она певица".