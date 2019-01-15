«Бог ей судья, а не Бузова»: Общественник Манукян заступился за беременную Лопыреву
Викторию Лопырёву сейчас критикуют все кому не лень.
Дело в том, что светская львица якобы отбила своего возлюбленного у подруги и теперь беременна от него. Разумеется, это не могло взбудоражить охочую до сплетен столичную тусовку.
Лопыреву стали критиковать, и, конечно, не смог промолчать скандальный ведущий Андрей Малахов, а также не менее скандальная Ольга Бузова.
А вот член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе РФ Вадим Манукян заступился за Вику.
Общественник отмечает, что выносить чужую личную жизнь на всеобщее обозрение очень неэтично. А осуждать девушку – не меньшее дно, о чём написала в Instagram Бузова.
Сам Манукян не собирается давать оценку Лопыревой, но задаётся вопросом.
"А судьи-то в данной истории кто? Человек, который создает грязные передачи и мадам из "Дома-2", которая вдруг решила, что она певица".
Дело в том, что светская львица якобы отбила своего возлюбленного у подруги и теперь беременна от него. Разумеется, это не могло взбудоражить охочую до сплетен столичную тусовку.
Лопыреву стали критиковать, и, конечно, не смог промолчать скандальный ведущий Андрей Малахов, а также не менее скандальная Ольга Бузова.
А вот член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе РФ Вадим Манукян заступился за Вику.
Общественник отмечает, что выносить чужую личную жизнь на всеобщее обозрение очень неэтично. А осуждать девушку – не меньшее дно, о чём написала в Instagram Бузова.
Сам Манукян не собирается давать оценку Лопыревой, но задаётся вопросом.
"А судьи-то в данной истории кто? Человек, который создает грязные передачи и мадам из "Дома-2", которая вдруг решила, что она певица".