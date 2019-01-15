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Во время отдыха на Багамах певицу Ханну покусала акула

Во время отдыха на Багамских островах отечественную певицу Ханну покусала акула. О необычном инциденте знаменитость сообщила поклонникам посредством поста в сети Instagram.
Во время отдыха на Багамах певицу Ханну покусала акула

Накануне певица Ханна в компании семьи отправилась отдыхать за границу, а кадрами с отпуска активно делится в Сети. После приезда на Багамы знаменитости решила воплотить давнюю мечту и поплавать с акулами. Однако, в итоге одна из них укусила звезду за ногу. Оказалось, что исполнительница сделала блестящий педикюр, который привлек внимание животных под водой. Закончилось все хорошо, и хотя укус пришелся на большой палец, тот остался на месте.

Ханна отметила, что купалась с рифовыми акулами, они достаточно небольшие, а их зубы размещены глубоко во рту, поэтому опасности для человека такие рыбы фактически не представляют. Однако знаменитость считает, что и в такой ситуации имеются свои преимущества. В частности, она является одной из немногих, кто может заявить, что пережил укус акулы. В комментариях фолловеры восхитились смелостью кумира и оставили массу комплиментов в адрес Ханны.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:39

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