Во время отдыха на Багамах певицу Ханну покусала акула

Накануне певица Ханна в компании семьи отправилась отдыхать за границу, а кадрами с отпуска активно делится в Сети. После приезда на Багамы знаменитости решила воплотить давнюю мечту и поплавать с акулами. Однако, в итоге одна из них укусила звезду за ногу. Оказалось, что исполнительница сделала блестящий педикюр, который привлек внимание животных под водой. Закончилось все хорошо, и хотя укус пришелся на большой палец, тот остался на месте.Ханна отметила, что купалась с рифовыми акулами, они достаточно небольшие, а их зубы размещены глубоко во рту, поэтому опасности для человека такие рыбы фактически не представляют. Однако знаменитость считает, что и в такой ситуации имеются свои преимущества. В частности, она является одной из немногих, кто может заявить, что пережил укус акулы. В комментариях фолловеры восхитились смелостью кумира и оставили массу комплиментов в адрес Ханны.