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Пользователи Сети отметили пять фильмов о революции Петра І в дворянской моде

В 1700 году будущий первый император России Петр І подписал указ, ознаменовавший начало самой настоящей революции в мире моды. О том, какие нововведения были привнесены в российское дворянское общество можно узнать, посмотрев несколько фильмов, повествующих о петровской эпохе, отмеченных пользователями Сети.


Пользователи Сети отметили пять фильмов о революции Петра І в дворянской моде

Судя по гравюрам, сохранившимся со времен Петра І, российская знать без энтузиазма восприняла нововведения государя, и ее заставляли облачаться в новую одежду практически насильно. Боярам, придерживающимся консервативных взглядов относительно своего гардероба, рубили бороды и кафтаны.

Венгерский камзол был взят за основу не случайно. По крою он походил на традиционный русский наряд, но был короче. Скорее всего, Петр І хотел, чтобы процесс реформ прошел в щадящем режиме. О том, как выглядели венгерские мужские платья можно узнать из фильма «Петр Первый. Завещание».

Пользователи Сети отметили пять фильмов о революции Петра І в дворянской моде

Столкнувшись с нежеланием боярского сословия следовать модным тенденциям, через год царь принимает решение ужесточить требования и ввести в гардероб подданных немецкое платье. Недовольство знати реформами молодого правителя, в том числе и в вопросах одежды, можно увидеть в киноленте «Россия молодая».

Пользователи Сети отметили пять фильмов о революции Петра І в дворянской моде

Особое значение в новом образе русского дворянина приобрел парик. Невероятно популярными были парики с локонами белого цвета, под которыми скрывалось отсутствие волос. Те же счастливчики, которые могли похвастаться густой шевелюрой, просто завивали волосы и припудривали их. Примечательно, что сам реформатор парики не надевал. Это показано в американском сериале «Петр Великий». Одежда российского самодержца также не отличалась особой роскошью. Об этом можно судить по сценам из картины «Слуга государев».

Женщинам модная революция далась тяжелее, чем мужчинам. Представительницы прекрасного пола одевались скромно, не выставляя напоказ части своего тела. Они носили рубахи с высоким воротом, длинные сарафаны свободного кроя. Из-за нововведений Петра І они были вынуждены оголять плечи, затягивать корсеты, носить глубокие декольте.

Пользователи Сети отметили пять фильмов о революции Петра І в дворянской моде

Однако дворянки не спешили полностью подчиняться царским решениям. Поначалу они украшали декольте кружевами и драгоценностями, тем самым скрывая его от посторонних глаз. Это отчетливо можно увидеть в кадрах ленты «Петр Первый. Завещание», в которых присутствует Анастасия Трубецкая. Ее вырез платья кажется глубоким, однако, если его сравнить с декольте французской красавицы Анжелики из фильмов по произведениям Анн и Сержа Голон, то наряд русской княгини выглядит скромно.

Пользователи Сети отметили пять фильмов о революции Петра І в дворянской моде



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:45

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