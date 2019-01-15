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Егор Крид посвятил новую песню Игорю Крутому

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фрагмент видеоролика на новую композицию под названием «Крутой». Молодой исполнитель посвятил эту песню Игорю Крутому, а именитый композитор, в свою очередь, снялся в этом клипе.


Егор Крид посвятил новую песню Игорю Крутому

По сюжету видео Егор Крид и Игорь Крутой попеременно появляются в кадре, будто бы перевоплощаясь друг в друга. Они то играют на фортепиано, то читают рэп, жестикулируя в соответствующей манере.

В съемках видеоклипа также приняли участие такие знаменитости, как Гарик Харламов, Игорь Николаев и Игорь Гуляев.

Примечательно, что Игорь Крутой никогда не критиковал Егора Крида. Напротив, он высказывался о нем и о другом известном рэпере Тимати, как об очень перспективных молодых артистах, являющихся кумирами молодого поколения.

Поклонники Егора Крида, в целом, написали одобрительные отзывы об увиденной работе. Они похвалили своего любимца и назвали идею создания клипа «прикольной».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:34

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