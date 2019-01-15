Егор Крид посвятил новую песню Игорю Крутому
Популярный рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фрагмент видеоролика на новую композицию под названием «Крутой». Молодой исполнитель посвятил эту песню Игорю Крутому, а именитый композитор, в свою очередь, снялся в этом клипе.
По сюжету видео Егор Крид и Игорь Крутой попеременно появляются в кадре, будто бы перевоплощаясь друг в друга. Они то играют на фортепиано, то читают рэп, жестикулируя в соответствующей манере.
В съемках видеоклипа также приняли участие такие знаменитости, как Гарик Харламов, Игорь Николаев и Игорь Гуляев.
Примечательно, что Игорь Крутой никогда не критиковал Егора Крида. Напротив, он высказывался о нем и о другом известном рэпере Тимати, как об очень перспективных молодых артистах, являющихся кумирами молодого поколения.
Поклонники Егора Крида, в целом, написали одобрительные отзывы об увиденной работе. Они похвалили своего любимца и назвали идею создания клипа «прикольной».
По сюжету видео Егор Крид и Игорь Крутой попеременно появляются в кадре, будто бы перевоплощаясь друг в друга. Они то играют на фортепиано, то читают рэп, жестикулируя в соответствующей манере.
В съемках видеоклипа также приняли участие такие знаменитости, как Гарик Харламов, Игорь Николаев и Игорь Гуляев.
Примечательно, что Игорь Крутой никогда не критиковал Егора Крида. Напротив, он высказывался о нем и о другом известном рэпере Тимати, как об очень перспективных молодых артистах, являющихся кумирами молодого поколения.
Поклонники Егора Крида, в целом, написали одобрительные отзывы об увиденной работе. Они похвалили своего любимца и назвали идею создания клипа «прикольной».
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:34