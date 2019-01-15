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Надежда Михалкова рассказала в Instagram о своих чувствах после ссоры с детьми

Известная актриса Надежда Михалкова поделилась с поклонниками своими чувствами после ссоры с детьми. Она разместила на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, в комментарии к которой написала, что все невысказанное бережет для следующего подобного случая.


Надежда Михалкова рассказала в Instagram о своих чувствах после ссоры с детьми

Надежда Михалкова замужем за кинематографистом Резо Гигинеишвили. В их семье растут 7-летняя дочь Нина и 5-летний сын Иван.

В социальной сети артистка опубликовала снимок, сделанный в режиме селфи, который подписала словами о том, что, поругав детей, она хотела расстроиться по этому поводу, но у нее ничего не получилось. Актриса поняла, что в душе у нее осталось еще много «недовысказанного», и решила приберечь это для следующего удобного момента.

В комментарии к посту Надежды Михалковой поклонники отметили, что такие чувства им знакомы, но посоветовали лучше дружить с наследниками, а не ругаться.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:23

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