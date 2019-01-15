Надежда Михалкова рассказала в Instagram о своих чувствах после ссоры с детьми

Надежда Михалкова замужем за кинематографистом Резо Гигинеишвили. В их семье растут 7-летняя дочь Нина и 5-летний сын Иван.В социальной сети артистка опубликовала снимок, сделанный в режиме селфи, который подписала словами о том, что, поругав детей, она хотела расстроиться по этому поводу, но у нее ничего не получилось. Актриса поняла, что в душе у нее осталось еще много «недовысказанного», и решила приберечь это для следующего удобного момента.В комментарии к посту Надежды Михалковой поклонники отметили, что такие чувства им знакомы, но посоветовали лучше дружить с наследниками, а не ругаться.