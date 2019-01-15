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Элизабет Херли и Джастин Теру спровоцировали слухи о своем романе

Голливудские знаменитости Элизабет Херли и Джастин Теру вместе посетили автогонки и спровоцировали появление слухов о своем романе. Сейчас эти предположения активно обсуждают зарубежные средства массовой информации.


Элизабет Херли и Джастин Теру спровоцировали слухи о своем романе

В прошедшие выходные Элизабет Херли и Джастин Теру вместе наблюдали за автогонками Формулы-Е в Марокко. Их встреча не была случайностью, звезды пришли на мероприятие в мире автоспорта в компании друг друга. Актриса держала кавалера под руку и с удовольствием позировала перед фотокамерами.

Весь уик-энд Элизабет Херли и Джастин Теру также провели вместе, что, по мнению представителей СМИ, может свидетельствовать о начале их романтических отношений.

Актер даже разместил совместный снимок со своей спутницей в социальной сети Instagram, однако пока что ни одна из кинозвезд не подтвердила и не опровергла информацию об их любовной связи.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:29

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