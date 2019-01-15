Любовь Успенская раскрыла тайну своего рождения в программе «Душевный разговор»





По словам Любови Успенской, 10 лет назад во время посещения лечебного учреждения ей в руки попала медицинская карточка, в которой было записано, что ее мама Елена Чайка умерла от кровопотери во время родов. Как позже узнала артистка, причиной трагедии стала халатность медицинского персонала.Любовь Успенская рассказала, что, когда ее мать родила, врачи забрали младенца, а сам ушел отмечать День Советской Армии. Елена Чайка звала на помощь, но доктора пели песни и кричали, а другие женщины думали ,что как раз идет процесс родов. Когда к маме певицы наконец пришли, то оказалось, что она истекла кровью.Отец Любови Успенской находился в местах заключения, и заботы о ребенке взяла на себя ее бабушка.Знаменитость добавила, что Елена Чайка была уроженкой Ашхабада.Она работала медсестрой. Однажды в госпиталь поступил заключенный по имени Залман с тяжелым заболеванием, и женщина его полюбила. Медсестра помогла возлюбленному победить смерть. Она стал отцом будущей известной певицы. Когда Елена Чайка умерла при родах, Залман велел своей матери забрать новорожденную дочь.