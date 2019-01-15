АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Между Ольгой Бузовой и ее кумиром Бритни Спирс очень много общего

Ни для кого не секрет, что популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова очень любит творчество американской певицы Бритни Спирс. В прошлом году она даже простояла несколько часов в очереди, чтобы попасть на ее концерт и послушать любимые песни вживую.

Однако, оказывается, что у Оли и Бритни много общего, поэтому не странно, что звезда отечественного шоу-бизнеса выбрала себе именно такого кумира.

Между Ольгой Бузовой и ее кумиром Бритни Спирс очень много общего

Так, к примеру, обе звезды являются писательницами. В свое время Бузова выпустила такие книги, как "Роман с Бузовой", "Жги!", "Дело в шпильке". Советы стильной блондинки», а также «Цена счастья». Спирс также выпустила четыре книги, одна из которых автобиография – "От сердца к сердцу".

Кроме того, похожи девушки и своими проблемами в личной жизни. Оля, как известно, чуть больше двух лет назад развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, которого очень любила. С тех пор она так никого и не встретила, и даже шоу «Замуж за Бузову» ей не помогло обрести женского счастья. У Бритни также было немало неудачных романов, а ее брак с Кевином Федерлайном и вовсе чуть не утащил ее на дно.

Между Ольгой Бузовой и ее кумиром Бритни Спирс очень много общего

Плюс ко всему Бузова и Спирс зарабатывают на хлеб, занимаясь одним и тем же – выступают на сцене перед миллионами своих фанатов.

Впрочем, по мнению публики, главное, что объединяет Олю и Бритни – способность вовремя взять себя в руки в самых сложных ситуациях в жизни. У американской певицы были проблемы с лишним весом, с наркотиками, со СМИ. Однако она нашла в себе силы и последние несколько лет ездила по миру с гастролями, излучая оптимизм. У Бузовой же проблемы появились после того, как она захотела стать певицей. Многие пользователи в Сети смеялись над ней, а коллеги по цеху откровенно критиковали ее и даже называли «бездарностью», но она научилась не обращать на это внимания и продолжает покорять российский шоу-бизнес своими песнями.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Недалеко от Солнца ученые обнаружили
Силуанова удивила неожиданная реакция
Экс-участница “Ранеток” Евгения
Мария Максакова поздравила поклонников
Учёные: Недостаток сна ведет к
Александр Дьяченко рассказал, как его
Иосиф Пригожин поздравил дочь Елизавету
Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан
Пользователи Сети отметили пять фильмов
Во время отдыха на Багамах певицу Ханну
Егор Крид посвятил новую песню Игорю
Элизабет Херли и Джастин Теру
«Бог ей судья, а не Бузова»:
Надежда Михалкова рассказала в
Любовь Успенская раскрыла тайну своего
Ученые предупредили об опасности опытов
Анастасия Решетова разместила в
Минкультуры РФ: На новогодние праздники
Между Ольгой Бузовой и ее кумиром
Милена Безбородова и Алексей Безус
Обновленная Toyota GR Supra будет
Астроном рассказал, каким окажется
Седан Genesis G70 признан автомобилем
В Samsung назвали стоимость линейки
Ученые обнаружили в музеях новый
В Швейцарии выпустят элитные
Известный мобильный мессенджер Veon
«АвтоВАЗ» представили гоночную версию
HMD Global готовится к запуску продаж
В Дубае открылся ресторан, где
Просмотреть все новости