Между Ольгой Бузовой и ее кумиром Бритни Спирс очень много общего





Однако, оказывается, что у Оли и Бритни много общего, поэтому не странно, что звезда отечественного шоу-бизнеса выбрала себе именно такого кумира.Так, к примеру, обе звезды являются писательницами. В свое время Бузова выпустила такие книги, как "Роман с Бузовой", "Жги!", "Дело в шпильке". Советы стильной блондинки», а также «Цена счастья». Спирс также выпустила четыре книги, одна из которых автобиография – "От сердца к сердцу".Кроме того, похожи девушки и своими проблемами в личной жизни. Оля, как известно, чуть больше двух лет назад развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, которого очень любила. С тех пор она так никого и не встретила, и даже шоу «Замуж за Бузову» ей не помогло обрести женского счастья. У Бритни также было немало неудачных романов, а ее брак с Кевином Федерлайном и вовсе чуть не утащил ее на дно.Плюс ко всему Бузова и Спирс зарабатывают на хлеб, занимаясь одним и тем же – выступают на сцене перед миллионами своих фанатов.Впрочем, по мнению публики, главное, что объединяет Олю и Бритни – способность вовремя взять себя в руки в самых сложных ситуациях в жизни. У американской певицы были проблемы с лишним весом, с наркотиками, со СМИ. Однако она нашла в себе силы и последние несколько лет ездила по миру с гастролями, излучая оптимизм. У Бузовой же проблемы появились после того, как она захотела стать певицей. Многие пользователи в Сети смеялись над ней, а коллеги по цеху откровенно критиковали ее и даже называли «бездарностью», но она научилась не обращать на это внимания и продолжает покорять российский шоу-бизнес своими песнями.