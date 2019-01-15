Милена Безбородова и Алексей Безус испортили отдых родителям Ирины Пинчук





По словам Иры, родители раньше никогда не летали, поэтому сутки провели без сна. На остров они прибыли очень уставшие и заселились на виллу, где живут Алексей Безус и Милена Безбородова. Ночь прошла спокойно, но рано утром возлюбленные что-то не поделили и устроили грандиозный скандал, который едва не перерос в драку.Спустя несколько часов Ира захотела свести счеты с Миленой, в ходе чего назвала ее «невоспитанной малолеткой», так как ей абсолютно плевать на всех, кроме себя самой.По словам новоиспеченной избранницы Валеры, до приезда родителей, она слезно умоляла Милену и Лешу не конфликтовать. Однако они наплевали на просьбы и начали ругаться друг с другом как только проснулись, игнорируя всех, в том числе и родителей.В итоге конфликт девушек так и не разрешился. Безбородова и Безус не сочли нужным извиниться за свое поведение, а Пинчук не стала забирать свои слова обратно, оставшись при своем мнении. Поэтому, как и где дальше будут жить родители участницы, пока неизвестно.