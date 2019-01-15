АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Милена Безбородова и Алексей Безус испортили отдых родителям Ирины Пинчук

Вчера на Остров любви телепроекта «Дом-2» прилетели родители Ирины Пинчук, дабы поближе познакомиться с ее новым возлюбленным Валерием Блюменкранцем. Однако, как выяснилось, с дороги передохнуть они не смогли.

По словам Иры, родители раньше никогда не летали, поэтому сутки провели без сна. На остров они прибыли очень уставшие и заселились на виллу, где живут Алексей Безус и Милена Безбородова. Ночь прошла спокойно, но рано утром возлюбленные что-то не поделили и устроили грандиозный скандал, который едва не перерос в драку.

Милена Безбородова и Алексей Безус испортили отдых родителям Ирины Пинчук

Спустя несколько часов Ира захотела свести счеты с Миленой, в ходе чего назвала ее «невоспитанной малолеткой», так как ей абсолютно плевать на всех, кроме себя самой.

По словам новоиспеченной избранницы Валеры, до приезда родителей, она слезно умоляла Милену и Лешу не конфликтовать. Однако они наплевали на просьбы и начали ругаться друг с другом как только проснулись, игнорируя всех, в том числе и родителей.

Милена Безбородова и Алексей Безус испортили отдых родителям Ирины Пинчук

В итоге конфликт девушек так и не разрешился. Безбородова и Безус не сочли нужным извиниться за свое поведение, а Пинчук не стала забирать свои слова обратно, оставшись при своем мнении. Поэтому, как и где дальше будут жить родители участницы, пока неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Между Ольгой Бузовой и ее кумиром
Милена Безбородова и Алексей Безус
Обновленная Toyota GR Supra будет
Астроном рассказал, каким окажется
Седан Genesis G70 признан автомобилем
В Samsung назвали стоимость линейки
Ученые обнаружили в музеях новый
В Швейцарии выпустят элитные
Известный мобильный мессенджер Veon
«АвтоВАЗ» представили гоночную версию
HMD Global готовится к запуску продаж
В Дубае открылся ресторан, где
В США успешно испытали паровой
Ученые определили, сколько мужчин
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
Ученые: Древние круги в пустыне Перу
В подмосковной Истре обнаружен
Звезда "Универа" Арарат Кещян и его
В Сети составлен субъективный рейтинг
В Уфе мужчина в трусах прокатился на
Николай Расторгуев отмечает 30-летие
Ольга Бузова полностью довольна своим
Екатерина Андреева полгода не общалась
В Индонезии крокодил во время кормления
Парижская опера отказалась приглашать
Отдыхающая на Мальдивах Полина Гагарина
Учёные раскрыли неожиданную тайну
Анфиса Чехова готовит запуск
Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей
Телеканал “Домашний” запустил съемки
Просмотреть все новости