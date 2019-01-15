Милена Безбородова и Алексей Безус испортили отдых родителям Ирины Пинчук
Вчера на Остров любви телепроекта «Дом-2» прилетели родители Ирины Пинчук, дабы поближе познакомиться с ее новым возлюбленным Валерием Блюменкранцем. Однако, как выяснилось, с дороги передохнуть они не смогли.
По словам Иры, родители раньше никогда не летали, поэтому сутки провели без сна. На остров они прибыли очень уставшие и заселились на виллу, где живут Алексей Безус и Милена Безбородова. Ночь прошла спокойно, но рано утром возлюбленные что-то не поделили и устроили грандиозный скандал, который едва не перерос в драку.
Спустя несколько часов Ира захотела свести счеты с Миленой, в ходе чего назвала ее «невоспитанной малолеткой», так как ей абсолютно плевать на всех, кроме себя самой.
По словам новоиспеченной избранницы Валеры, до приезда родителей, она слезно умоляла Милену и Лешу не конфликтовать. Однако они наплевали на просьбы и начали ругаться друг с другом как только проснулись, игнорируя всех, в том числе и родителей.
В итоге конфликт девушек так и не разрешился. Безбородова и Безус не сочли нужным извиниться за свое поведение, а Пинчук не стала забирать свои слова обратно, оставшись при своем мнении. Поэтому, как и где дальше будут жить родители участницы, пока неизвестно.
По словам Иры, родители раньше никогда не летали, поэтому сутки провели без сна. На остров они прибыли очень уставшие и заселились на виллу, где живут Алексей Безус и Милена Безбородова. Ночь прошла спокойно, но рано утром возлюбленные что-то не поделили и устроили грандиозный скандал, который едва не перерос в драку.
Спустя несколько часов Ира захотела свести счеты с Миленой, в ходе чего назвала ее «невоспитанной малолеткой», так как ей абсолютно плевать на всех, кроме себя самой.
По словам новоиспеченной избранницы Валеры, до приезда родителей, она слезно умоляла Милену и Лешу не конфликтовать. Однако они наплевали на просьбы и начали ругаться друг с другом как только проснулись, игнорируя всех, в том числе и родителей.
В итоге конфликт девушек так и не разрешился. Безбородова и Безус не сочли нужным извиниться за свое поведение, а Пинчук не стала забирать свои слова обратно, оставшись при своем мнении. Поэтому, как и где дальше будут жить родители участницы, пока неизвестно.