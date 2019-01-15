Седан Genesis G70 признан автомобилем года в США





Более 50 американских и канадских журналистов, представляющие различные издания, вошли в состав жюри. Их задачей являлось выявить победителя, в той, или иной категории, учитывая множество параметров: внешний и внутренний вид, применение новых технологий, лидерство в своём сегменте, управляемость, цена и надёжность. В результате, модель Genesis G70 обогнала флагманов вроде Honda Insight и Volvo S60/V60. Таким образом, эксперты сочли, что транспортное средство является достойным конкурентом для немецких флагманов BMW 3-Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class, но предлагается по более низкой стоимости.Что касается утилитарных машин, то здесь первое место осталось за компактным кроссовером Hyundai Kona, получившим и электромодификацию. В данном списке в ТОП-3 вошли Acura RDX и электрокар Jaguar I-Pace. Звание пикапа года осталось за новым Chevrolet Silverado 1500, обошедшим GMC Sierra 1500 и Ram 1500.