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Ольга Бузова полностью довольна своим отдыхом на Мальдивах

Чуть меньше недели назад певица и телеведущая Ольга Бузова вместе со своей младшей сестрой Анной прилетела на Мальдивы. Девушка призналась, что это ее первый и последний отпуск за этот год, поэтому ей нужно хорошо отдохнуть, чтобы набраться сил.

С тех пор на странице у звезды появилось множество красочных видеороликов и фотографий, под одной из которых она решила более подробно рассказать о том месте, где она отдыхает.

Ольга Бузова полностью довольна своим отдыхом на Мальдивах

Так, по словам девушки, они с сестрой живут в отеле, который предоставляет прекрасные виллы с отличными завтраками, а также личным бассейном. Кроме того, Оля отметила, что океан и чистейший пляж находится в шаговой доступности, поэтому чаще всего она загорает и купается там.

«Полное умиротворение и спокойствие, то, что мне так было необходимо», - написала Бузова.

Теледива отметила, что при желании можно арендовать яхту и поехать на рыбалку, можно поплавать со скатами и покормить их, а также можно заказать экскурсию и посмотреть на дельфинов.

Ольга Бузова полностью довольна своим отдыхом на Мальдивах

Подписчики поблагодарили Олю за то, что она впускает их в свою личную жизнь и делится всем, что с ней происходит. В комментариях они пожелали ей хорошего отдыха.

«Смотрю на твои фото и сториз, и понимаю, что это рай… Просто кайф… Отдыхай!», «Оля, ты большая молодец, во всем! Прекрасного отдыха тебе, ты его действительно заслужила», «Как я рада за тебя, если ты смогла отдохнуть и восстановить силы! В таком бешенном ритме, в котором ты живешь, нужно обязательно перезагружаться», - писали они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:54

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