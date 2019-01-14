Ольга Бузова полностью довольна своим отдыхом на Мальдивах

«Полное умиротворение и спокойствие, то, что мне так было необходимо», - написала Бузова.

«Смотрю на твои фото и сториз, и понимаю, что это рай… Просто кайф… Отдыхай!», «Оля, ты большая молодец, во всем! Прекрасного отдыха тебе, ты его действительно заслужила», «Как я рада за тебя, если ты смогла отдохнуть и восстановить силы! В таком бешенном ритме, в котором ты живешь, нужно обязательно перезагружаться», - писали они.





С тех пор на странице у звезды появилось множество красочных видеороликов и фотографий, под одной из которых она решила более подробно рассказать о том месте, где она отдыхает.Так, по словам девушки, они с сестрой живут в отеле, который предоставляет прекрасные виллы с отличными завтраками, а также личным бассейном. Кроме того, Оля отметила, что океан и чистейший пляж находится в шаговой доступности, поэтому чаще всего она загорает и купается там.Теледива отметила, что при желании можно арендовать яхту и поехать на рыбалку, можно поплавать со скатами и покормить их, а также можно заказать экскурсию и посмотреть на дельфинов.Подписчики поблагодарили Олю за то, что она впускает их в свою личную жизнь и делится всем, что с ней происходит. В комментариях они пожелали ей хорошего отдыха.