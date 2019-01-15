Обновленная Toyota GR Supra будет вскоре представлена официально
Toyota GR Supra 2020 модельного года представят уже в ближайшее время. К слову, внешний вид транспортного средства уже рассекречен.
Судя по передней части машины, она получит сразу несколько больших воздухозаборников и новые светодиодные фары. Кроме того, можно убедиться в наличии переднего сплиттера и слуховых аппаратов, но они были замечены фотошпионами ещё несколько недель назад, когда автомобиль проходил очередные дорожные тестирования. Стоит выделить и двойную крышу с пузырями, аэродинамические боковые юбки, а также обновленный спойлер и задний бампер, сделанный в стиле Формулы-1.
По словам главного инженера автоконцерна, модель обзаведётся мотором от BMW на 380 лошадиных сил и крутящим моментом в 500 Нм. С 0 до 100 км/час родстер разгоняется примерно за 4,4 секунды.
Судя по передней части машины, она получит сразу несколько больших воздухозаборников и новые светодиодные фары. Кроме того, можно убедиться в наличии переднего сплиттера и слуховых аппаратов, но они были замечены фотошпионами ещё несколько недель назад, когда автомобиль проходил очередные дорожные тестирования. Стоит выделить и двойную крышу с пузырями, аэродинамические боковые юбки, а также обновленный спойлер и задний бампер, сделанный в стиле Формулы-1.
По словам главного инженера автоконцерна, модель обзаведётся мотором от BMW на 380 лошадиных сил и крутящим моментом в 500 Нм. С 0 до 100 км/час родстер разгоняется примерно за 4,4 секунды.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30