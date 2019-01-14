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Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной попыталась оправдаться за продажу квартиры бабушки

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной без ведома известной бабушки продала квартиру последней, что случилось в 2018 году. На шоу “Пусть говорят” некогда любимая родственница артистки попыталась оправдать свой поступок.
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной попыталась оправдаться за продажу квартиры бабушки

Внучка Федосеевой-Шукшиной переехала в квартиру родственницы в Санкт-Петербурге еще в 2012 году вместе с супругом. С тех пор на фоне квартирного вопроса, финансов и недопонимания между членами семьи начались ссоры. С мужем Анна Шукшина рассталась, а бабушка, сперва подарившая ей крупную сумму денег, в итоге стала требовать их обратно. Решить квартирный вопрос дочь Марии Шукшиной смогла лишь недавно, обзаведясь жильем в Подмосковье и надеясь, что бабушка сможет жить с ней.

Комментируя причину продажи квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, внучка заявила, что ключи от жилплощади имелись едва ли не у половины города. Там постоянно находились чужие вещи и спиртное, словно место стало “отелем на час”. Родственницу Анна Шукшина просила сменить замки и не пускать посторонних, но та ее не слушала.
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной попыталась оправдаться за продажу квартиры бабушки

Хотя внучка извинилась за поступок, для супруги Бари Алибасова ее решение стало ударом. По словам продюсера, в доме имелся антиквариат, а затем все исчезло. Анна Шукшина отмечала, что часть имущества вывезла, но куда - неизвестно. Дочь Марии Шукшиной хочет помириться с матерью и верит, что всех их удастся помирить новому мужу бабушки.



 
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Добавил: Курило Марина Вчера, 22:30

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