Николай Расторгуев отмечает 30-летие группы "Любэ"

Группа "Любэ" была создана Николаем Расторгуевым в 1989 году, песни которой стали популярными, а слова композиций многие знали наизусть. В день рождения "Любэ" её лидер в Instagram поздравил многочисленных фанатов с круглой датой.61-летний Расторгуев рассказал, что в этот знаменательный день 30 лет назад он с Игорем Матвиенко записали две первые песни в ДК "Мэлз".Подписчики поздравили любимого исполнителя и группу "Любэ" с торжеством: "Я почти всю свою жизнь живу под ваши песни, под ваш голос!! Поздравляю нас всех с юбилеем любимой группы!!!! Здоровья вам, долгих лет жизни и новых творческих идей!!!!", "Надеюсь, еще долгое время будете радовать нас творчеством!", "Поздравляю Вас и Вашу группу. Даже мой внук, которому 1 год и 5 месяцев, слушает Ваши песни", "Самая крупнейшая группа", "Поздравляю вас, будьте здоровы, и радуйте нас своим творчеством еще много лет!!!", "Крепкого Вам здоровья, счастья и творческих успехов!!! Ждём новых песен", "Любимая группа, с юбилеем!".