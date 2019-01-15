Минкультуры РФ: На новогодние праздники музеи страны посетили 860 тысяч человек





Указывают и на Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В пресс-службе ведомства рассказали об активности россиян. Рейтинг специалисты составляли на основе информации о продаже билетов. На протяжении первой недели 2019 года музеи Кремля и Третьяковка приняли по 85 тыс. гостей. Вместе с тем во Владимиро-Суздальском комплексе побывали около 61 тыс. человек. Порядка 47 тыс. россиян и зарубежных гостей ознакомились с Историческим музеем. Эрмитаж занимает пятую строку в рейтинге (45 тыс. человек). Отмечен заповедник в Новгороде (44 тыс. гостей), Русский музей принял свыше 40 тыс. гостей.Такое же количество туристов посетили музей-заповедник в Царском селе и Пушкинском музее. Далее следует Тульский оружейный музей, в нём побывали 36 тыс. гостей. Самая большая активность в музеях имела место на четвёртый и пятый день января.