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Екатерина Андреева полгода не общалась с коллегой из Первого канала из-за ошибки в прямом эфире

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева полгода не общалась с коллегой Сергеем Бабаевым из-за его ошибки в прямом эфире. Телеведущий перепутал её с Жанной Агалаковой, и теледива затаила обиду.

Екатерина Андреева полгода не общалась с коллегой из Первого канала из-за ошибки в прямом эфире

Екатерина Андреева 20 лет занимает должность главной ведущей программы "Вести" на федеральном канале. Её обожают многие россияне, но в кулуарах Первого канала недолюбливают ведущую, считая гордой и заносчивой.

Конфликт у звезды телевидения возник с корреспондентом Сергем Бабаевым после того, как во время прямого эфира тот назвал её по имени другой ведущей - Жанны Агалаковой. Как рассказал сам журналист, он сделал это не специально, а из-за проблем со связью. Он вел репортаж с Поклонной горы и связь с Останкино была плохой, поэтому Сергей Бабаев и допустил такую оплошность. "Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна", - отметил ведущий. После этого знаменитость ответила "Я Катя, а не Жанна".

С тех пор Екатерина Андреева не общалась с ведущим, считая, что тот намеренно так сказал, зная о её скандалах с Жанной Агалаковой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:50

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