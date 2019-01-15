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В Samsung назвали стоимость линейки смартфонов Galaxy M

В компании Samsung подтвердили информацию о скором дебюте бюджетного девайса Galaxy M с вырезом на дисплее. Например, на индийском рынке смартфон появится уже через 1-2 недели.
В Samsung назвали стоимость линейки смартфонов Galaxy M

По словам одного из руководителей корпорации Samsung в Индии Асима Варси, новинка предназначена для миллиниалов, доля которых составляет около 30% от населения страны. Представители южнокорейского бренда добавили, что в магазинах появится сразу 3 модификации серии Galaxy M, а самый топовый девайс обойдется в 285 долларов, в то время как бюджетный вариант стоит почти в 2 раза дешевле.

Ёмкость аккумуляторной батареи составит 5 тысяч мАч, также устройство обзаведётся двумя или тремя камерами. Продажи смартфонов в первое время будут осуществляться на просторах интернета: либо на официальном сайте Samsung, либо с помощью Amazon. Не исключено, что гаджет в этом году появится и в других странах.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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