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Парижская опера отказалась приглашать танцора Сергея Полунина из-за высказываний о полных людях

Парижская опера отказалась приглашать звезду мирового балета Сергея Полунина для участия в "Лебедином озере", постановка должна состояться в феврале. Представительница учреждения Орели Дюпон рассказала, что это связано с высказываниями танцора о людях с избыточным весом.

Парижская опера отказалась приглашать танцора Сергея Полунина из-за высказываний о полных людях

Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин на страницах личного блога Instagram ранее назвал полноту некрасивым явлением, вызванным ленью.
Артист удалил запись, но Орели Дюпон, занимающая должность директора по танцу, заявила, что такие "не толерантные" взгляды Сергея Полунина противоречат ценностям Парижской оперы, невзирая на талант и славу звезды балета. Информация об отказе танцору в приглашении появилась на официальной странице культурного учреждения в социальной сети Twitter.

29-летний Полунин - премьер Королевского балета, участвовал в известных постановках в Московском музыкальном театре, а три года назад стал солистом также Баварского балета.
Парижская опера отказалась приглашать танцора Сергея Полунина из-за высказываний о полных людях

Сейчас украинский артист принимает участие в съемках многих кинофильмов. В 2017 году танцор сыграл в американском фильме под названием "Убийство в Восточном экспрессе". В 2018 году Сергей Полунин получил российское гражданство.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:43

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