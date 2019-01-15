В Швейцарии выпустят элитные механические часы с криптокошельком





Согласно имеющейся информации, часы получат «холодный кошелек», специалисты реализуют проприетарное решение безопасности. Это станет возможным на основе имеющейся технологии блокчейн. Лоран Фавре, генеральный директор компании, выразил свое мнение. Он считает, что новинку разрабатывают как нечто полезное для криптосообщества. Предположительно, кошелёк станет использовать современные криптотехнологии TRON. По информации представителя компании, стоимость гаджета будет зависеть от версии, включая материалы (металл, золото и другие). Прототип нового изделия выпустят на протяжении второго квартала нынешнего года.По заявлению производителя, часы станут гарантировать пользователю максимальную безопасность информации. Указывается и на высокую защиту конфиденциальности.