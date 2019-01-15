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Известный мобильный мессенджер Veon вскоре прекратит работу

В компании Veon сделали вывод о целесообразности закрытия одноименного мессенджера, называвшегося в своё время революционным средством связи. Как стало известно, под сокращение попадут более 200 сотрудников фирмы.
Известный мобильный мессенджер Veon вскоре прекратит работу

Стоит напомнить, что бренд Veon также основал отечественный «Вымпелком». Несмотря на то, что большинство экспертов считали мессенджер компании чуть ли не революционным, руководители фирмы решили завершить его работу. Об этом сообщил руководитель «Киевстара» в интервью СМИ – дочернего предприятия Veon.

О причинах завершения разработки программы пока не сообщается, но около 200 сотрудников, трудившихся над приложением, будут уволены, а один из британских офисов бренда, скорее всего, закроют.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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