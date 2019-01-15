Известный мобильный мессенджер Veon вскоре прекратит работу





Стоит напомнить, что бренд Veon также основал отечественный «Вымпелком». Несмотря на то, что большинство экспертов считали мессенджер компании чуть ли не революционным, руководители фирмы решили завершить его работу. Об этом сообщил руководитель «Киевстара» в интервью СМИ – дочернего предприятия Veon.О причинах завершения разработки программы пока не сообщается, но около 200 сотрудников, трудившихся над приложением, будут уволены, а один из британских офисов бренда, скорее всего, закроют.