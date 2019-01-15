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«АвтоВАЗ» представили гоночную версию LADA Granta для ралли нового сезона

Сотрудники российского бренда «АвтоВАЗ» представили гоночную версию LADA Granta, сконструированную специально для ралли нового сезона. До прошлого года пилоты подбирали хэтчбек версии LADA Kalina.

«АвтоВАЗ» представили гоночную версию LADA Granta для ралли нового сезона


Уже после обновления автомобили появились под «именем» Granta. Вследствие этого у гоночных транспортных средств сменили дизайн. Раллийная версия подходит под установленные требования класса R3. Авто получили оригинальные подвески, шестиступенчатую коробку передач, полноприводную систему. Автомобиль имеет силовой агрегат, генерируемый 190 «лошадками». Участники гоночной российской команды, используя Lada Granta, собираются завоевать престижный титул чемпиона РФ.

Самой мощной в сезоне оказалась версия LADA Vesta TCR, которая получила турбированную силовую установку на 350 лошадиных сил. Транспортное средство наделили модернизированной аэродинамикой кузова, а также другой задней подвеской.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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