HMD Global готовится к запуску продаж нового смартфона Nokia 6.2





В настоящее время известно, что Nokia 6.2 сможет похвастаться наличием дисплея на 6.2 дюйма, а также впереди разместится отверстие для “фронталки”. В качестве процессора для новой разработки HMD Global использован Snapdragon 632. Объем ОЗУ, по предположениям инсайдеров, может составить 4-6 ГБ. О других характеристиках устройства, в том числе касающихся способностей основной камеры и версии операционной системы, пока данные отсутствуют.Дебютировать новая Nokia 6.2 может в ближайшее время, но неясно, на каких рынках можно будет приобрести устройство. Кроме того, не раскрывает производитель и стоимость названного девайса.Также источники заявили о том, что разработчик в очередной раз перенес дебют оснащенного пятью камерами смартфона Nokia 9 PureView. Его могут показать не ранее выставки MWC 2019.