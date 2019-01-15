АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

HMD Global готовится к запуску продаж нового смартфона Nokia 6.2

Компания HMD Global готовится выпустить на рынок новый смартфон Nokia 6.2. Дебют мобильного устройства состоится либо до конца января 2019 года, либо в феврале.
HMD Global готовится к запуску продаж нового смартфона Nokia 6.2

В настоящее время известно, что Nokia 6.2 сможет похвастаться наличием дисплея на 6.2 дюйма, а также впереди разместится отверстие для “фронталки”. В качестве процессора для новой разработки HMD Global использован Snapdragon 632. Объем ОЗУ, по предположениям инсайдеров, может составить 4-6 ГБ. О других характеристиках устройства, в том числе касающихся способностей основной камеры и версии операционной системы, пока данные отсутствуют.

Дебютировать новая Nokia 6.2 может в ближайшее время, но неясно, на каких рынках можно будет приобрести устройство. Кроме того, не раскрывает производитель и стоимость названного девайса.

Также источники заявили о том, что разработчик в очередной раз перенес дебют оснащенного пятью камерами смартфона Nokia 9 PureView. Его могут показать не ранее выставки MWC 2019.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
HMD Global готовится к запуску продаж
В Дубае открылся ресторан, где
В США успешно испытали паровой
Ученые определили, сколько мужчин
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
Ученые: Древние круги в пустыне Перу
В подмосковной Истре обнаружен
Звезда "Универа" Арарат Кещян и его
В Сети составлен субъективный рейтинг
В Уфе мужчина в трусах прокатился на
Николай Расторгуев отмечает 30-летие
Ольга Бузова полностью довольна своим
Екатерина Андреева полгода не общалась
В Индонезии крокодил во время кормления
Парижская опера отказалась приглашать
Отдыхающая на Мальдивах Полина Гагарина
Учёные раскрыли неожиданную тайну
Анфиса Чехова готовит запуск
Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей
Телеканал “Домашний” запустил съемки
СМИ сообщили о возгорании здания на
Елена Яковлева показала в Instagram
Мама Брэда Питта винит Джоли в распаде
Отпраздновавший 36-летие актер Владимир
Актриса Наталия Белохвостикова
Роскомнадзор: Юридические изменения в
В Средневековье женщины писали книги
Актер Дмитрий Певцов негативно
Гильдия актеров окажет финансовую
Медведев: Правительство тщательно
Просмотреть все новости