В Сети составлен субъективный рейтинг хороших российских фильмов
На просторах Сети пользователями составлен субъективный рейтинг достойных внимания российских фильмов. Всего в перечень вошли порядка 30 разных кинопроектов.
Пользовательница площадки Twitter под именем “Эрих” решила представить собственный рейтинг созданных в России фильмов, которые можно назвать хорошими. Автор перечня решила таким образом развенчать стереотип о том, что отечественные фильмы уступают иностранным. В списке оказались как достаточно прославленные проекты, так и малоизвестные среди российских зрителей киноленты.
Первое место автор рейтинга присвоила фильму “Ученик”, увидевшему мир в 2016 году. Вторую позицию, по мнению “Эрих”, достойна занимать лента “Кислота”, режиссером которой выступил Александр Горчилин. Тройку лидеров закрывает “Класс коррекции”, а полный перечень доступен по ссылке. При этом некоторые юзеры заявили, что представленный автором перечень чрезмерно “мрачный” по своему содержанию.
Пользовательница площадки Twitter под именем “Эрих” решила представить собственный рейтинг созданных в России фильмов, которые можно назвать хорошими. Автор перечня решила таким образом развенчать стереотип о том, что отечественные фильмы уступают иностранным. В списке оказались как достаточно прославленные проекты, так и малоизвестные среди российских зрителей киноленты.
Первое место автор рейтинга присвоила фильму “Ученик”, увидевшему мир в 2016 году. Вторую позицию, по мнению “Эрих”, достойна занимать лента “Кислота”, режиссером которой выступил Александр Горчилин. Тройку лидеров закрывает “Класс коррекции”, а полный перечень доступен по ссылке. При этом некоторые юзеры заявили, что представленный автором перечень чрезмерно “мрачный” по своему содержанию.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00