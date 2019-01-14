АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Ученые определили, сколько мужчин преувеличивают, указывая длину своего пениса

В США ученые провели опрос среди мужчин по определению у них длины пениса. Респонденты, указывая длину своего полового органа, в некоторых случаях лукавили. В ряде случаев они сообщали неверную информацию, преувеличивая факты.
Ученые определили, сколько мужчин преувеличивают, указывая длину своего пениса

Представители сильной половины человечества данную тему считают запретной, отмечают специалисты. В ходе опроса они определили, что 8% мужчин преувеличили размер своего мужского достоинства. Наряду с этим 25% из них прибавили к длине органа ещё 2,5 см. Учёных заинтересовал аспект, связанный с тем, что некоторые добровольцы (12%) указали на меньшую длину своего полового органа. В Великобритании подобное исследование провели в 2016 году. Ученые из Королевского колледжа определили, что у британских мужчин размер пениса в среднем составляет 13,1 см.

В последующем специалисты из SKYN провели свой опрос. Он показал, что среднестатистический британец имеет размер члена 15,49 см. Ученые полагают, что во втором случае респонденты могли лукавить по поводу длины пениса. Это связано с деликатностью темы и нежеланием говорить правду.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ким Герман Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Дубае открылся ресторан, где
В США успешно испытали паровой
Ученые определили, сколько мужчин
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
Ученые: Древние круги в пустыне Перу
В подмосковной Истре обнаружен
Звезда "Универа" Арарат Кещян и его
В Сети составлен субъективный рейтинг
В Уфе мужчина в трусах прокатился на
Николай Расторгуев отмечает 30-летие
Ольга Бузова полностью довольна своим
Екатерина Андреева полгода не общалась
В Индонезии крокодил во время кормления
Парижская опера отказалась приглашать
Отдыхающая на Мальдивах Полина Гагарина
Учёные раскрыли неожиданную тайну
Анфиса Чехова готовит запуск
Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей
Телеканал “Домашний” запустил съемки
СМИ сообщили о возгорании здания на
Елена Яковлева показала в Instagram
Мама Брэда Питта винит Джоли в распаде
Отпраздновавший 36-летие актер Владимир
Актриса Наталия Белохвостикова
Роскомнадзор: Юридические изменения в
В Средневековье женщины писали книги
Актер Дмитрий Певцов негативно
Гильдия актеров окажет финансовую
Медведев: Правительство тщательно
Ольга Сударкина: «Дима Дмитренко
Просмотреть все новости