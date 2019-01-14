Ученые определили, сколько мужчин преувеличивают, указывая длину своего пениса





Представители сильной половины человечества данную тему считают запретной, отмечают специалисты. В ходе опроса они определили, что 8% мужчин преувеличили размер своего мужского достоинства. Наряду с этим 25% из них прибавили к длине органа ещё 2,5 см. Учёных заинтересовал аспект, связанный с тем, что некоторые добровольцы (12%) указали на меньшую длину своего полового органа. В Великобритании подобное исследование провели в 2016 году. Ученые из Королевского колледжа определили, что у британских мужчин размер пениса в среднем составляет 13,1 см.В последующем специалисты из SKYN провели свой опрос. Он показал, что среднестатистический британец имеет размер члена 15,49 см. Ученые полагают, что во втором случае респонденты могли лукавить по поводу длины пениса. Это связано с деликатностью темы и нежеланием говорить правду.